Donna di 67 anni investita a Rho in via Buon Gesù.

Grave investimento nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, intorno alle 14.20 in via Buon Gesù a Rho. Una donna di 67 anni è stata investita mentre percorreva a piedi la via. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho che ha trasportato la donna in codice giallo in ospedale. Allertata anche la Polizia locale.

