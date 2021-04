Donna di 61 anni travolta mentre è in bici lungo via al Fonasone a San Vittore Olona.

Pochi minuti prima delle 17 di oggi, venerdì 9 aprile, una donna di 61 anni è stata travolta mentre percorreva in bici via al Fonasone a San Vittore Olona.

A prestare soccorso alla donna sono intervenute a sirene spiegate e in codice rosso un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e un’automedica.

Sono stati allertati anche i Carabinieri di Legnano e la Polizia locale di San Vittore Olona.