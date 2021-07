Una donna di 42 anni è stata investita in via Damiano Chiesa a Dairago. Le sue condizioni appaiono gravi

Donna di 42 anni investita a Dairago

Una donna di 42 anni è stata investita in via Damiano Chiesa a Dairago. Le sue condizioni appaiono piuttosto gravi ma non è in pericolo di vita: a soccorrerla un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate. L'incidente è avvenuto alle 12.15.