Donna cerca di rubare un orologio a un 99enne: fermata dalla Polizia

Sventata rapina grazie a un intervento della Polizia locale. Martedì alle 10:30 circa, una pattuglia composta da due agenti, transitando in piazza Vittorio Veneto in prossimità del civico 7, ha notato il comportamento sospetto di una donna di nazionalità rumena. Questa infatti, mediante raggiro, aveva sfilato con destrezza l'orologio da polso d’oro di marca Zenith a un anziano signore di 99 anni residente a Magenta. La donna stava operando inoltre violenza nei confronti della vittima che, resasi conto della rapina avvenuta, tentava di trattenerla nel tentativo di farsi restituire l’oggetto sottratto.

Madre di tre figli: domiciliari al campo nomadi

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno sventato la rapina in corso e proceduto all’arresto della donna. Al contempo la pattuglia ha allertato la centrale operativa del comando per far accorrere sul posto un'autolettiga con i sanitari del 118 per prestare le cure del caso alla vittima. La donna, a seguito di una comunicazione preliminare al sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il tribunale di Pavia, è sta accompagnata presso gli uffici del comando in intestazione per compiere gli atti di rito. Da accertamenti successivi si è appreso che la donna aveva diversi precedenti a suo carico per reati di rapina e furto avvenuti in provincia di Milano e Bologna. Essendo madre di tre figli tutti minorenni è stata sottoposta alla misura sostitutiva della pena, consistente negli arresti domiciliari da scontare presso la sua abitazione sita nel campo nomadi di Milano.

L'assessore Bernacchi: "La Polizia locale si è dimostrata all'altezza del proprio compito"

L’assessore alla Sicurezza urbana di Abbiategrasso Alberto Bernacchi, informato dell’accaduto, si è complimentato con il comando della Polizia locale di Abbiategrasso per l’ottimo lavoro svolto in questa come in altre occasioni: “Ancora una volta la Polizia locale si è dimostrata essere all’altezza del difficile compito a lei assegnato quale primo presidio di legalità al servizio del cittadino”.