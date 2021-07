Donna prende a calci le auto di passaggio sulla Saronnese

Prende a calci le vetture che stavano transitando lungo la Saronnese: è successo nella notte a Legnano.

Calci alle auto, caos sulla provinciale

Momenti di paura per alcuni automobilisti che, questa notte, stavano viaggiando lungo la Saronnese, sul territorio di Legnano. Una donna è stata infatti notata mentre, arrivando al centro della carreggiata, cercava di colpire con dei calci le auto di passaggio. Erano circa le 2.45. La donna, 30 anni, si presentava in stato confusionale e ha iniziato a creare pericoli per quanti stavano transitando oltre che per lei stessa.

I soccorsi

Così è partita la chiamata al 112. Sul posto è arrivata in pochi istanti una pattuglia della Polizia di Stato che ha subito bloccato la donna, presente anche l'ambulanza della Croce Bianca di Legnano arrivata in codice giallo. Come detto, la 30enne era molto agitata: dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice verde alla Mater Domini di Castellanza per accertamenti.