Donna cade nel Naviglio, il capogruppo la afferra e la salva

Due ambulanze e un’automedica sono intervenute a sirene spiegate lungo l’alzaia del Naviglio grande a Gaggiano, dove una donna, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è caduta nel Naviglio, in centro paese. Di lì passava Enrico Baj, capogruppo di minoranza, a spasso coi cani. L’uomo non ha esistato: si è sporto e ha afferrato la mano della donna, una 70enne, tenendola su fino all’arrivo di ulteriori aiuti.

I soccorsi

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, i Vigili del fuoco e la Polizia locale del Consorzio dei Fontanili. I due coinvolti, dopo essere stati soccorsi sul posto e accertate le loro condizioni di salute, sono stati trasportati in ospedale: codice giallo per la donna, verde per Baj, che sta bene e sarà controllato a titolo precauzionale.

