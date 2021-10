Donna cade in casa, salvata dai Vigili del Fuoco

CERRO MAGGIORE

Sul posto sono arrivati i pompieri di Legnano che hanno permesso l'ingresso in casa dei soccorritori

Donna cade nella sua casa, paura a Cerro Maggiore. Sul posto pompieri e soccorritori.

Donna rimane a terra dopo la caduta

Si trovava nella sua abitazione quando è scivolata a terra non riuscendo più a rialzarsi. E' quanto successo la mattina di oggi, sabato 2 ottobre 2021, in via Azzimonti a Cerro Maggiore. Erano circa le 7.30 quando una donna, 67 anni, si è trovata in seria difficoltà.

Per fortuna è riuscita a chiedere aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano insieme all'ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Locale. I pompieri sono riusciti ad aprire la finestra dell'appartamento, senza rompere nulla, permettendo così l'ingresso in casa da parte del personale sanitario. La donna stava bene, per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. E ha così potuto tirare un sospiro di sollievo dopo il grande spavento.