Salvata dalle acque del canale Villoresi, intervengono Carabinieri e un’ambulanza del 118. Dispiegamento di forze nella serata di martedì 30 giugno ad Arluno.

Donna cade in acqua, salvata

Per cause ancora da accertare, attorno alle 21 una donna di circa 30 anni sarebbe finita in acqua nel canale all’altezza di Arluno. Immediato l’allarme e la chiamata ai soccorsi che giungono con un’ambulanza sul luogo segnalato. Sul posto, intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente non è stata necessaria la corsa all’ospedale, la donna è parsa in buona salute. Il caso, dopo un primo spavento iniziale, è subito rientrato.

