Donna aggredita nell'area di servizio dell'autostrada

Donna aggredita nell'area di servizio autostradale di Rho. Si indaga.

Aggredita nell'area di servizio

Quello che è successo lo dovrà chiarire nei dettagli la Polizia stradale intervenuta sul posto. La cosa certa è che una donna è stata aggredita mentre si trovava nell'area di servizio Rho-Sud sull'autostrada A4 Torino-Venezia. Il fatto è accaduto la sera di ieri, venerdì 20 maggio 2023. Intorno alle 20.52 Polizia e soccorsi sono intervenuti nell'area per una donna ferita.

I soccorsi

In azione si è vista l'ambulanza della Croce bianca di Magenta e la Polizia stradale. Ad essere soccorsa è stata una 44enne, che era stata aggredita. Dopo le prime cure, per la donna non è stato necessario il trasporto in ospedale.