“Donate le vostre maschere da snorkeling agli ospedali”. Un appello insolito, eppure potrebbe essere decisivo. Una nuova campagna spiega come le maschere integrali da snorkeling della Decathlon possano essere utilizzate come maschere ad ossigeno.

A lanciare la richiesta da parte del Dott. Mumoli, Primario del reparto di Medicina e responsabile Covid dell’Ospedale Fornaroli di Magenta. “Se ne avete in casa nella misura da adulto o anche da bambino, vi stiamo chiedendo di donarla per l’Ospedale di Magenta. Intanto una rete di aziende si è già attivata per produrre in poche ore il raccordo e la modifica di connessione all’ossigeno”. Le maschere dovranno poi essere approvate dall’ingegneria clinica. Al momento al Fornaroli non c’è urgenza.

Come donare

Per comunicare la disponibilità puoi telefonare al numero 0294967410 della Protezione Civile INTERCOM4 di Abbiategrasso che vi darà indicazioni su come provvederemo al ritiro a domicilio. Per ora è l’unica cura efficace per consentire la respirazione alle persone che hanno contratto il virus Covid-19 e che vanno in crisi respiratoria.

