Don Maurizio e l’omelia che sta facendo commuovere Magenta VIDEO

Don Maurizio e l’omelia che sta facendo commuovere Magenta. Il sacerdote dell’ospedale, nella messa domenicale, ha ricordato la sofferenza di questi giorni e l’importanza della fede.

Don Maurizio e l’omelia che sta facendo commuovere Magenta

“Mi hanno cercando per benedire il nuovo Pronto soccorso. Mi hanno chiamato e richiamato, perchè qualcuno era in ritardo. La caposala mi ha chiesto di passare per benedire, quando voglio, perchè c’è troppa gente giovane. Segni che vogliono la presenza di Dio in questa tempesta”.

Il saluto a don Luigi

La sua testimonianza di prete, in prima linea, anche tra i pazienti Covid, e la sensazione di una fede che si rafforza. Il ricordo affettuoso del parroco di Sedriano, morto di Coronavirus, cui ha dato l”estrema unzione, dopo aver ricevuto l’Eucaristia.

TORNA ALLA HOME