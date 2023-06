Don Marco Prandoni nuovo parroco di San Giovanni e Passirana di Rho

Don Marco Prandoni nominato nuovo parroco della parrocchia di San Giovanni e di quella della frazione di Passirana di Rho. La notizia è stata data ai fedeli delle due comunità durante le messe di ieri, domenica con la lettura di una lettera inviata all’attuale parroco Monsignor Michele Di Tolve da parte del vicario episcoplae don Luca Raimondi.

Sarà responsabile delle due parrocchie dal prossimo primo settembre

«Cari fedeli vi raggiungo con questa lettera per una comunicazione da parte del nostro Arcivescovo sua Ecc. Monsignor Mario Delpini Come già vi è noto dal 1 settembre il vostro parroco monsignor Michele Di Tolve lascerà le vostre parrocchie per la nomina a vescovo ausiliare di Roma disposta dal Santo Padre Francesco. Certamente nutro un pò di dispiacere per il distacco dalle nostre parrocchie ma voglio rallegrarmi con voi per questa nomina con tutta la stima e il bene che voglio a don Michele. Ma con gioia vi comunico che voglio rallegrarmi con voi anche per la nomina, sempre dal 1 settembre, del vostro nuovo parroco. Si tratta di don Marco Prandoni.

Don Marco è nato a Busto Arsizio nel 1966, è diventato sacerdote nel 1998

Don Marco è nato nel 1966 a Busto Arsizio; è diventato prete nel 1998 e attualmente è vicario parrocchiale presso la comunità pastorale “San Fermo” di Nerviano. Sono certo che come avete camminato con don Michele saprete camminare anche con don Marco nel vostro cammino di parrocchie unite per l’annuncio del Vangelo! Cari fedeli accompagniamo chi parte e chi arriva con la preghiera e rinnovando la nostra partecipazione attiva e responsabilità comune nell’edificazione della nostra Chiesa locale.»

Monsignor Di Tolve sarà ordinato Vescovo il 2 settembre in Duomo

Monsignor Michele Di Tolve attuale responsabile delle due parrocchie, il prossimo 2 settembre in Duomo a Milano sarà ordinato Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma titolare della sede di Orrea. Monsignor Di Tolve, nato a Milano nel 1963 e ordinato sacerdote nel 1989 è parrocco della parrocchia di San Giovanni e di quella di Passirana dal 2020, la sua prima esperienza, dopo l’ordinazione nel 1989 è stata a Novate Milanese Dal 2014 al 2020 è stato Rettore del Seminario arcivescovile di Milano.