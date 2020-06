Don Luca Nichelini è il nuovo parroco di Bareggio. L’annuncio del Vicario Episcopale monsignore Luca Raimondi alla comunità. Il sacerdote arriva da Rho.

La comunità di Bareggio, dall’1 settembre 2020, avrà un nuovo parroco: si tratta di don Luca Nichelini che andrà a prendere il posto di don Luigi, che ha presentato le dimissioni per raggiunti limiti di età.

L’annuncio è stato dato la sera di ieri, sabato 13 giugno 2020, durante le sante messe. Dall’altare è stato comunicato ai fedeli il contenuto della lettera del Vicario Episcopale monsignore Luca Raimondi.

Nichelini, nato nel 1965 e, originario della Parrocchia San Vittore in corpo in Milano, è stato ordinato sacerdote per la nostra diocesi nel 1991 dal Cardinale Carlo Maria Martini. Successivamente ha svolto il ministero di coadiutore nelle parrocchie Sant’Antonio, Maria e Zaccaria in Milano e Dio Padre in Milano due. Attualmente è Parroco delle parrocchie San Pietro e Santa Croce in Rho.

“Vogliamo già da ora esprimere il nostro grazie a don Luigi per tutto il bene che ha saputo seminare nella nostra Comunità, augurandogli ogni grazia per questo nuovo tempo di vita sacerdotale che lo aspetta – affermano dalla comunità pastorale di Bareggio – Troveremo poi i modi concreti con cui si potrà esprimere questo ringraziamento. A don Luca assicuriamo la nostra preghiera, perché la sua presenza in mezzo a noi possa essere segno visibile del Buon Pastore che mai abbandona il suo gregge”.

