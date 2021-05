Don Giuseppe Marinoni ricoverato per Covid

Don Giuseppe Marinoni, il prevosto di Magenta, è ricoverato in ospedale per Covid.

Don Giuseppe Marinoni in ospedale

Nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus, ora è in ospedale. Stiamo parlando di don Giuseppe Marinoni, prevosto di Magenta. Il sacerdote si trova ricoverato da ieri, venerdì 30 aprile 2021.

La vicinanza dei fedeli

Il don sta ricevendo le cure di medici e infermieri, le sue condizioni non sono gravi. Tutti i fedeli sono vicini al loro amato sacerdote e, in questo mese di maggio, mese mariano, in tanti mandano le loro intenzioni alla Madonna.