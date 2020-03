Don Giancarlo Quadri è deceduto, vittima del Coronavirus

Don Giancarlo Quadri, ex parroco di Pero, è scomparso dopo aver contratto il Coronavirus.

Don Giancarlo Quadri vittima del virus

Tutta la comunità di Pero è in lutto. E’ venuto infatti a mancare don Giancarlo Quadri, ex parroco in città. Era tornato a celebrare a settembre del 2019, in occasione della festa del paese. Aveva presieduto la santa Messa in quanto la comunità pastorale aveva voluto festeggiare con lui il suo 50esimo. Dongia infatti era stato ordinato il 28 giugno del 1969. Sempre lui aveva guidato la processione con la statua di Maria.

Una vita spesa tra i migranti. I primi 12 anni di sacerdozio a Pero con la grande migrazione dal sud al nord Italia; poi in Zambia; in Inghilterra tra i connazionali immigrati; in Marocco per prepararmi al nuovo incarico e dal 1996 alla Pastorale dei migranti.

