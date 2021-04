La salma di don Gerolamo Castiglioni è visitabile oggi e domani nella chiesuola della Madonna della Neve. Martedì i funerali

Don Gerolamo, martedì i funerali a Bareggio

La salma di don Gerolamo Castiglioni, parroco di Bareggio dal 1989 al 2009 e venuto a mancare nella giornata di venerdì, è stata portata presso la chiesuola della Madonna della Neve di via Cesare Battisti. È possibile recarvisi per la visita e la preghiera personale oggi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domani dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Questa sera in chiesa Ss. Nazaro e Celso alle 21 ci sarà un momento di preghiera con recita del santo Rosario. Le esequie saranno celebrate martedì 13 aprile alle 15 presso la chiesa Ss. Nazaro e Celso in Bareggio.