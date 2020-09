Don Fabio Biancaniello lascia Legnano

Don Fabio Biancaniello lascia la parrocchia San Paolo di Legnano, destinata a fondersi in comunità pastorale insieme a Santi Martiri e Beato Cardinal Ferrari.

Don Fabio Biancaniello nominato parroco a Montevecchia

Dopo quattro anni nella città del Carroccio, il sacerdote proseguirà il suo percorso pastorale a Montevecchia, in provincia di Lecco. Cinquantadue anni, originario di Senago, succederà all’attuale parroco di Montevecchia don Enrico Redaelli che si trasferirà invece a Treviglio, in provincia di Bergamo, come sacerdote residente.

Per la Chiesa di cittadina è il quarto addio in poche settimane

Per la Chiesa di Legnano si tratta del quarto addio nel giro di poche settimane, dopo don Antonio Giovannini (trasferito da San Pietro a Samarate), monsignor Erminio Villa (da San Magno ad Appiano Gentile) e don Fabio Viscardi (dai Santi Martiri a Cesano Maderno). La comunicazione ufficiale è avvenuta alla messa vespertina di questa sera a San Giovanni. Dal 1 novembre sarà nominato amministratore parrocchiale don Walter Zatta, appena nominato parroco dei Santi Martiri e amministratore parrocchiale del Beato Cardinal Ferrari. Nel suo messaggio ai fedeli legnanesi, il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi ha spiegato che “non appena possibile” sarà nominato un vicario parrocchiale che risiederà a San Paolo e che lavorerà in stretta comunione con don Walter nella sua funzione di amministratore parrocchiale. “Quando i tempi saranno maturi e si sarà lavorato con i consigli pastorali delle tre parrocchie in questione, procederemmo alla definizione della comunità pastorale dell’Oltre Stazione in Legnano”.

Don Enrico Redaelli: “Passaggio importante”

A Montevecchia l’annuncio è stato fatto durante la Messa prefestiva di oggi, sabato 19 settembre 2020, alla presenza del vicario episcopale monsignor Maurizio Rolla. “La comunità di Montevecchia è contenta di accogliere il vicario Rolla, che oggi annuncia il passaggio importante al nuovo parroco. Avviene oggi nella giornata del seminario, giornata importante per pregare per le vocazioni, per ricordare che cosa più necessaria è entrare un quell’amicizia che rivela che la vita ha un perché e un per chi” ha commentato don Enrico Redaelli, parroco uscente. L’annuncio della nomina di don Fabio è stato accolto con un lungo applauso da parte della chiesa gremita – seppur nel rispetto delle distanze – di fedeli. “Vuol dire che siete contenti?” ha scherzato don Enrico, al quale ha replicato il vicario Rolla: “Non posso abbracciarti, ma è come se lo stessi facendo…”. L’ingresso del nuovo parroco è previsto per il prossimo mese di novembre.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE