Don Daniele Saleri sarà il nuovo sacerdote di Cerro e Cantalupo.

Mario Delpini ha destinato alle parrocchie di Cerro Maggiore e Cantalupo don Daniele Saleri, 26 anni, originario di Limbiate. Da lunedì 29 giugno affiancherà don Davide nel lavoro in oratorio. Don Daniele, attualmente diacono, sarà ordinato sacerdote sabato 5 settembre.

“Sono cresciuto in una famiglia che mi ha educato alla fede e sono sempre andato in oratorio. Ricordo bene il giorno in cui ho iniziato a pensare al sacerdozio: ero in terza media e un giovane del mio paese, don Luca, celebrava la sua Prima Messa; sono rimasto folgorato dalla sua gioia, tanto che mi sono chiesto: ma perché non potrei essere felice anche io così? Pian piano questa domanda si è depositata nel profondo del cuore fino a che, in quinta superiore, ho deciso di prenderla sul serio, scoprendo che il Signore mi stava chiamando a seguirlo sulla strada del sacerdozio: così sono entrato in seminario. Ogni giorno ringrazio il Signore per il dono di questa splendida chiamata: non c’è gioia più grande di dare la vita per amore suo”.