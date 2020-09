Don Andrea Rabassini trionfa a Caduta libera: vinti 25mila euro VIDEO

Don Andrea Rabassini ce l’ha fatta. Ieri, venerdì 18 settembre 2020, il nuovo vicario parrocchiale di Terrazzano è riuscito a conquistare il montepremi di Caduta libera, programma Mediaset condotto da Gerry Scotti.

Nella puntata di ieri sera il don, recentemente trasferitosi a Rho da Gorgonzola, si è confermato nuovamente campione (da oltre una settimana è imbattibile per tutti gli avversari). A differenza delle altre sere, però, il gioco finale ha riservato finalmente una gioia al sacerdote, che ha dato tutte le risposte esatte de “I dieci passi”, vincendo 25mila euro. Certo, meno delle altre sere (aveva provato ad arrivare alla prova conclusiva con oltre centomila euro), ma pur sempre una bella cifra. Soprattutto perché don Andrea ha detto che donerà il montepremi per una buona causa.

In tv per ottenere visibilità per la onlus della quale è guida spirituale

Il sacerdote durante la prima puntata, trasmessa lunedì 7 settembre, aveva svelato di aver partecipato al celebre quiz in onda dalle 18.45 su Canale 5 principalmente per ottenere visibilità alla onlus di cui da tempo è la guida spirituale, l’Associazione Aiuti Terzo Mondo. La sua speranza era infatti di vincere e devolvere poi in beneficenza il premio.

L’emozione per il trionfo

“E’ bellissimo” ha detto, emozionatissimo, dopo aver trionfato.

