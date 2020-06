Don Alberto lascia la parrocchia di San Giovanni per andare in Albania: l’annuncio da Monsignor Luca Raimondi.

Don Alberto lascia la parrocchia di San Giovanni

“Carissimi fedeli, vi raggiungo per una importante comunicazione da parte del nostro Arcivescovo, Monsignor Mario Delpini. Con l’inizio del prossimo anno pastorale, nel mese di settembre, il vostro parroco don Alberto Galimberti lascerà la vostra parrocchia in quanto nominato missionario “fidei donum” in Albania”. Queste le parole scritte da Monsignor Luca Raimondi vicario episcopale della Zona IV di cui fa parte anche Rho. Una notizia inaspettata anche perché don Alberto, originario di Novate Milanese era arrivato nella parrocchia rhodense solamente da 7 anni, esattamente a settembre del 2013. Al momento non è ancora stato comunicato il nome del nuovo parroco di San Giovanni che, oltre a occuparsi della già grande parrocchia rhodense dovrà occuparsi anche della parrocchia e della pastorale giovanile della parrocchai della frazione di Passirana.

Le parole di don Alberto

“E’ stata una richiesta inattesa in questo momento in cui mi stavo preparando a organizzare la nuova unità pastorale che unirà la parrocchia di San Giovanni a quella di Passirana – afferma don Alberto – Una richiesta inattesa ma non inaspettata visto che è una sensibilità che mi porto dentro e di cui l’Arcivescovo era a conoscenza dal momento che qualche anno fa espressi proprio a lui, quando non era ancora Arcivescovo di Milano, la disponibilità ad un’esperienza di missione”.

