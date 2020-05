Domenica nera per i ciclisti. La fine del lockdown e il clima estivo hanno favorito la ripresa dell’attività fisica e degli spostamenti in bicicletta. Ma domenica 24 maggio, sono stati tanti gli incidenti sulle due ruote.

Ciclista investito

A Nerviano, intorno alle 1115, un 48enne è stato investito mentre pedalava in via 20 settembre. Sul posto ambulanza e Carabinieri in codice giallo, poi trasporto in ospedale.

Domenica nera per i ciclisti: quante cadute!

Prima delle 10 caduta dlla bici per un 49enne a Gaggiano, in via De Gozzadini: è finito al San Carlo in giallo, con l’ambulanza. Alle 10.30 caduta per un 67enne in via San Carlo Borromeo ad Abbiategrasso: l’iniziale codice giallo si è ridimensionato, l’uomo non è stato neanche portato al pronto soccorso dall’ambulanza allertata. Alle 11.44 caduta da bici a Pregnana: codice giallo per un 49enne in via Gallarate. Intorno alle 12, la vittima è stato un 84enne, volato dalla sua due ruote: tanto spavento, ambulanza in giallo, ma ferite lievi: l’uomo è finito in verde in Pronto soccorso. Attenti quindi alle vostre uscite in bicicletta.

