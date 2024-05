Domenica di sangue in pieno giorno ad Abbiategrasso

In una zona che costeggia la stazione ferrovia ad Abbiategrasso, la via privata Giovanni Corini, domenica 26 maggio 2024, si è quasi consumata una tragedia.

Ferito non gravemente un 21enne

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un acceso diverbio tra un uomo e due ragazzi seguito da una sparatoria in pieno giorno e in strada. Un uomo classe ‘81 , dopo l’acceso battibecco per cause ancora da chiarire al vaglio degli inquirenti , è scaso in strada impugnando un fucile a canne mozze, ha esploso due colpi con cartucce a pallini in via Mazzini in direzione di un ragazzo italiano classe 2002 ferendolo alle gambe e al fianco. Successivamente, sempre inseguendolo, ha esploso un altro colpo, fortunatamente andato a vuoto, mentre fuggivano in direzione della stazione ferroviaria. L’uomo con il fucile è stato poi fermato e disarmato da alcuni passanti in via Cocini.

Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo per medicare le ferite provocate dai colpi d’arma da fuoco. E’ stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

43enne arrestato per tentato omicidio

L’uomo che ha sparato, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato all’ospedale di Magenta per medicare alcune contusioni. Per lui sono scattate le manette. I Carabinieri di Abbiategrasso hanno quindi arrestato il 43 enne italiano per tentato omicidio, detenzione e porto di arma da fuoco alterata.