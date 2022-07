Domenica di fuoco nelle nostre campagne

Domenica di fuoco nell'Altomilanese.

Domenica di fuoco a Legnano, Arconate, Dairago e Olcella

Ieri, 10 luglio 2022, è stata una giornata nera per gli incendi nelle nostre campagne. In tarda mattinata un rogo è scoppiato a Legnano, in via Rita Levi Montalcini, a poca distanza dall'ospedale, dove le fiamme hanno mandato in fumo una decina di rotoballe d'orzo e hanno intaccato anche gli arbusto a ridosso della strada (che è stata chiusa per precauzione e per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza svolte dai Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e dai colleghi volontari di Inveruno). Nel pomeriggio un incendio di vaste proporzioni è divampato tra Arconate e Dairago: sul posto sono intervenuti oltre dieci mezzi dei pompieri (da Legnano, Inveruno, Rho, Corbetta, Abbiategrasso, dal Comando provinciale di Milano e dal Nucleo elicotteri di Malpensa), la Protezione civile di Dairago e una squadra di volontari dell'antincendio boschivo della Protezione civile di Busto Garolfo. Le fiamme, che hanno lambito anche il territorio di Olcella, hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile anche dal Rhodense e dal Basso Varesotto. Le fiamme sono state spente intorno alle 18 ma le operazioni di bonifica si sono protratte fino a sera.