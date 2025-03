Domani o giovedì l'autopsia sul corpo di Carmine Gallo

Si terrà domani o giovedì, all'istituto l'autopsia sul corpo di Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto morto domenica mattina a 66 anni per un infarto nella sua casa di Garbagnate Milanese dove era agli arresti domiciliari nell'ambito dell'indagine su una presunta rete di cyber spie che ruotava attorno alla Equalize.

Il pm di turno Giancarla Serafini ha disposto l'esame autoptico e gli accertamenti tossicologici

Anche se al momento pare non esserci dubbio che Gallo sia morto per un infarto, il pm di turno Giancarla Serafini ha disposto l'esame autoptico e gli accertamenti tossicologici. Carmine Gallo, in passato tra gli investigatori più stimati d'Italia e recentemente coinvolto nell'indagine della Dda e della Dna secondo cui sarebbe stato il 'capò di una presunta rete di cyber spie che ruotava attorno alla società Equalize, fondata da Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera Milano che si è autosospeso. Una rete che avrebbe portato avanti su commissione un'attività di dossieraggio su larga scala nei confronti di moltissime persone, note e meno note, fino ad arrivare ai politici e alle più alte cariche dello Stato.

Gallo era in casa con la moglie quando si è sentito male

Gallo era in casa con la moglie, in attesa di essere riconvocato dal pm Francesco De Tommasi, titolare del fascicolo assieme al collega Antonio Ardituro, e dell'udienza fissata per il 19 marzo davanti al Tribunale del Riesame per discutere in merito all'appello proposto dalla Procura nei suoi confronti e nei confronti dei suoi coindagati, per chiedere una misura cautelare più grave: per lui e per Nunzio Samuele Calamucci, la mente informatica del gruppo, il carcere.