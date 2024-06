Domani mattina in San Vittore i funerali di Claudio morto mercoledì scorso in bici in Corso Europa

Saranno celebrati domani, sabato, alle 11.15 nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Rho i funerali di Claudio Zappa il pensionato rhodense di 72 anni scomparso nel pomeriggio di mercoledì scorso all’incrocio tra Corso Europa e via Del Majno.

Mercoledì effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo

Caludio era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo Corso Europa in direzione della Citterio quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Rho, gli agenti rhodensi stanno ricostruendo la dinamica attraverso le testimonianze dei presenti e delle telecamere presenti nella zona, è finito sotto una betoniera che viaggiava nella stessa direzione. Mercoledì di questa settimana all’istituto di medicina legale di Milano si è svolta l’autopsia e poche ore dopo il corpo dell’uomo è stato messo a disposizione della famiglia per le esequie.

Una persona molto conosciuta a Rho anche per il suo cane Sara

Claudio era una persona molto conosciuta a Rho anche per via del sua cane «Sara» un basset hound che si sdraiava sempre in piazza e per farlo camminare Claudio tirava fuori dalla tasca i biscotti. Un uomo con la passione per l’orto che usciva sempre a piedi con il suo cane e che mercoledì scorso, solamente per fare più in fretta una commissione dal veterinario è salito in sella alla bicicletta con il quale ha avuto l’incidente in corso Europa.