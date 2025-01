Domani i funerali del Vigile del fuoco Filippo Masi

Si terranno sabato 11 gennaio, nella chiesa Santa Maria di Lourdes a Milano, i funerali di Filippo Masi.

Camera ardente e funerali

Il capo reparto dei Vigili del Fuoco di Milano, deceduto a seguito dell’incidente stradale che lo ha visto coinvolto sulla tangenzialina Molino Dorino - Cornaredo lo scorso 27 dicembre, riceverà l’ultimo saluto da amici e colleghi nella chiesa alle spalle della caserma dei Vigili del Fuoco di via Messina, sede del comando provinciale, di cui era una colonna portante da 33 anni.

La cerimonia funebre per il 59enne, da poco nonno, avrà inizio alle 10 e 30. La camera ardente è stata allestita alla caserma centrale di via Messina, aperta dalle 11 e 30 di oggi, per permettere un ultimo saluto ai tanti che hanno lavorato con Masi prima del trasferimento alla vicina chiesa di Santa Maria di Lourdes in Via Fratelli Induno angolo Lomazzo.

Vigile del fuoco

Il nullaosta alla sepoltura è infine giunto dopo i necessari rilievi al fine di chiarire quanto accaduto nella serata di venerdì 27. Masi, caporeparto dei Vigili del Fuoco di Milano, a sei mesi dalla pensione, venerdì 27 ha concluso il suo turno di lavoro poco dopo le 20. A bordo della propria motocicletta ha imboccato la strada per tornare a casa. Intorno alle 20 e 30, sulla tangenzialina che collega Molino Dorino all’ex statale 11, è rimasto coinvolto in un tamponamento fra quattro autovetture sulla strada a due corsie.

Le ferite riportate nella caduta sono state fatali. Il primo a soccorrerlo è stato un collega, che aveva concluso come Masi il turno nella caserma di via Messina pochi minuti dopo e stava facendo rientro a casa sullo stesso percorso. Nonostante l’arrivo sul posto di ambulanze e automedica, per Masi non c’è stato nulla da fare.

Filippo Masi

Residente da tempo a Cornaredo con la moglie e i due figli, Masi era da poco diventato nonno.

Fra i colleghi il ricordo unanime è quello di Vigile del fuoco, un Pompiere, di grande capacità ed esperienza. Abile non solo nella gestione dell’organizzazione dei servizi di emergenza, ma anche del personale e nella formazione e crescita delle nuove leve.

Ha collaborato fattivamente con tutte le stazioni dei pompieri del nostro territorio, spesso coordinando in prima persona l’invio di mezzi e personale per risolvere situazioni altamente delicate.

Questi sarebbero stati gli ultimi mesi di lavoro prima della meritata pensione, che Masi pianificava di trascorrere insieme al nipotino.

Sabato alle 10 e 30 l’ultimo saluto.