Diversi incidenti tra auto e moto SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 marzo i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Diversi incidenti tra auto e moto

Pochi minuti prima delle 8, una donna di 33 anni è rimasta coinvolta in un incidente in via Casazza ad Abbiategrasso. Protagonisti del sinistro un’auto e una moto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce bianca di Magenta che ha soccorso la donna e l’ha trasportata in codice giallo in ospedale.

Un uomo di 54 anni è stato soccorso intorno alle 7.40 in via Milano a Bareggio dopo un sinistro stradale tra un’auto e una moto. Sul posto un’ambulanza e un’automedica. Dopo alcuni accertamenti l’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

L’ambulanza di Novate è intervenuta alle 7.30 nell’impianto lavorativo di via monte Spluga a Baranzate per soccorrere un uomo di 45 anni caduto al suolo. In seguito ad alcuni accertamenti sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.