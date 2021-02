Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Diversi incidenti nonostante il coprifuoco

Pochi minuti dopo le 20.30 un uomo di 47 anni è rimasto coinvolto in un incidente in via Vittorio Veneto a Rho. L’uomo, a bordo di un’auto, è finito contro un ostacolo.

Immediato l’intervento dell’ambulanza di Rho Soccorso. Dopo alcuni accertamenti sul posto riguardanti le condizioni fisiche dell’uomo, il personale sanitario ha predisposto il trasporto del coinvolto all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.

Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho.

Due ambulanze, una della Croce azzurra di Caronno e una della Croce viola di Cesate, e un’automedica sono intervenute intorno alle 23.40 in via 14esima strada a Cesate per soccorrere le persone rimaste coinvolte in un incidente che ha visto un’auto finire contro un ostacolo.

Dopo alcuni accertamenti sul luogo dell’incidente stradale i soccorritori hanno predisposto il trasporto in ospedale, a Garbagnate Milanese e Paderno Dugnano, dei coinvolti.

Un auto è finita fuori strada intorno all’1.46 mentre percorreva la Ss494 a Gaggiano. A bordo una ragazza di 23 anni. La giovane è stata soccorsa dall’ambulanza e, dopo qualche accertamento sulle sue condizioni fisiche, è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Un 39enne è stato soccorso dall’ambulanza perché rimasto coinvolto in uno scontro tra due auto. L’incidente è avvenuto nel tratto tra la SS494 e Corsico/Gaggiano. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde.