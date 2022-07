Ditta in fiamme, i sindaci: "Chiudete le finestre"

Ditta in fiamme a Uboldo sul confine con Rescaldina, l'appello dei sindaci.

Ditta in fiamme sul confine

Rogo in una ditta di lavorazioni chimiche in via Legnano a Uboldo, sul confine con Rescaldina. Il rogo è divampato all'alba, al lavoro i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Per cause da accertarsi si è verificato un incendio presso una ditta che effettua lavorazioni chimiche. L’intervento è in corso, sul posto stanno operando i vigili del fuoco delle sedi di Saronno, Busto-Gallarate e Varese. I quindici operatori sono intervenuti con due autopompe, due autobotti e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile) . Sul posto anche gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Milano. Sul posto anche AST e ARPA per i rilievi del caso. Attualmente non si registrano particolari criticità. Si invitano i cittadini a chiudere le finestre.

L'appello dei sindaci

"Contattati dal Comune di Uboldo per un incendio sviluppatosi nella zona industriale al confine con Rescaldina, su indicazione dei Vigili del Fuoco e di Arpa, si invitano i Cittadini a chiudere le finestre - affermano il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo e quello di Cerro Maggiore Nuccia Berra - Sono in corso verifiche e monitoraggio della qualità dell'aria, con attenzione ai venti, attualmente registrati in direzione sud-sudest quindi in direzione opposta al nostro Comune e in direzione Cantalupo ma nelle prossime ore potrebbero direzionarsi verso nord-nordovest e pertanto interessare l'abitato rescaldinese. In attesa di maggiori indicazioni dagli organi competenti per eventuale ordinanza sindacale, invito i cittadini ad avere un atteggiamento cauto e prudenziale e a chiudere le finestre".

Nel primo pomeriggio, l'invito a tenere chiuse le finestre è arrivato anche dal sindaco di Legnano. "A seguito dell'incendio che si è sviluppato in un'azienda della zona industriale di Uboldo, il sindaco Lorenzo Radice invita i cittadini a tenere chiuse le finestre. Sono in corso verifiche e monitoraggio della qualità dell'aria con particolare attenzione alla direzione dei venti che, al momento, non sono orientati verso Legnano".

