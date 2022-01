Distrutta la colonia dei gatti

TURBIGO

E' accaduto nella notte di Capodanno a causa dei notti; stessa scena anche l'anno scorso

Colonia dei gatti di Turbigo devastata dai vandali.

Vandali in azione, ancora una volta, contro la colonia di gatti che si trova a Turbigo. In paese si trova infatti una piccola struttura che ospita alcuni micetti, un "punto cibo" ricavato con materiale di fortuna dove una signora si reca ogni giorno per dar loro da mangiare e accudirli. Dopo la notte di Capodanno tutto è stato distrutto e, alcune cose, portate via. L'ipotesi più probabile è che a devastare la struttura siano stati i botti accesi nella notte.

Il precedente

La stessa struttura era stata trovata danneggiata esattamente un anno fa: anche allora durante la notte di Capodanno.

