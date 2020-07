Disservizi nella raccolta rifiuti: l’intervento del sindaco

Disservizi nella raccolta rifiuti a Castano Primo: dopo le lamentele dei cittadini, il sindaco alza la voce.

Disservizi nella raccolta rifiuti: il problema a Castano

La raccolta rifiuti a Castano Primo torna a infiammare le polemiche e la cittadinanza. Spesso i castanesi, anche negli scorsi mesi, hanno alzato la voce per lamentare i disservizi e la mancanza di ritiro dell’immondizia che spesso hanno contato in alcune vie di Castano Primo. E dopo le ennesime lamentele per il mancato ritiro dei rifiuti nei giorni stabiliti, la maggioranza ha mostrato il pugno duro e, come confermato dallo stesso sindaco Giuseppe Pignatiello, ha sanzionato la società che effettua i ritiri e ha chiesto un ritorno per quei cittadini che hanno subito il disservizio.

“Ci sono stati dei mancati ritiri – ha sottolineato il primo cittadino – Qualcuno per mancanze di chi ha esposto, altri per evidenti mancanze di chi offre il servizio. Siamo immediatamente intervenuti, così come avevamo già fatto tutte le altre volte che si è presentato il disservizio, ed abbiamo non solo sanzionato la società che effettua i ritiri. Ma non solo. Infatti, abbiamo anche chiesto con decisione un intervento che possa dare un ristorno alla cittadinanza che ha subito una mancanza”.

