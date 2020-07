Dischi in vinile e cd, a Arese la Fiera del Disco

Organizzata dall’associazione Rock Paradise, in collaborazione con DJ hub

Ingresso libero dalle 10 alle 19

Torna la Fiera del Disco, la manifestazione organizzata dall’associazione Rock Paradise, in collaborazione con DJ hub. L’appuntamento è per oggi, domenica presso Djj Hub in via delle Industrie 15 . La manifestazione a ingresso gratuito si terrà dalle 10 alle 19.

Più di 20 espositori all’iniziativa

All’iniziativa che ritorna sul territorio aresino parteciperanno più di venti espositori, che metteranno in mostra migliaia di dischi in vinile, cd e dvd. Nel corso della giornata, esposizione, dj-showcase, food & drink, musica e tanto materiale di ogni genere per tutti i gusti ed esigenze. Verranno rispettate le disposizioni dei dpcm e le inee guida della Regione Lombardia (persone con temperatura superiore a 37,5° non potranno in ogni caso accedere) .