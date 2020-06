Discarica, si torna alle modalità di accesso pre-Covid

Discarica di Arese, per l’accesso alla piattaforma ecologica di via Monte Grappa si torna alle modalità pre-Covid.

Sono cambiate nuovamente le modalità di accesso al Centro di raccolta rifiuti di via Monte Grappa. Da mercoledì scorso è gestito con le consuete modalità di accesso senza prenotazione, secondo il calendario vigente pre-Covid 19. Si ritorna, quindi, al consueto orario: fino al 30 settembre la piattaforma è accessibile ai soli cittadini residenti il lunedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. La domenica dalle 9 alle 12.

Una persona per nucleo famigliare

Inoltre Gesem ricorda ai cittadini che “al fine di garantire la fruibilità dell’impianto in sicurezza, sia per gli utenti che per gli operatori, e far sì che le operazioni di conferimento avvengano in modo ordinato e controllato il cittadino/utente dovrà recarsi al Centro di raccolta rifiuti munito dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa vigente, in particolar modo della mascherina. Inoltre sarebbe opportuno, sempre per motivi di sicurezza, fino alla fine di giugno che gli utenti usufruissero del sito, un individuo alla settimana, per nucleo famigliare”.

