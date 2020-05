Discarica a cielo aperto tra via Ticino/via Sicilia? A denunciare la situazione è Omar Agresti, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Lainate.

“Zona ormai diventata preda e gestione di una singola persona ben conosciuta alle forze dell’ordine che ringraziamo in quanto sempre attente sul tema e sempre pronte ad intervenire quando chiamate in causa, nell’applicare quanto possibile e permesso nelle loro facoltà d’esercizio. Il tutto si è protratto anche durante il periodo pandemico, portandoci a riflettere e chiederci come mai le regole non si riescano a far rispettare per tutti in maniera indistinta, permettendo ciò e non assicurando l’incolumità fisica e salute dei cittadini. Ci auspichiamo che soprattutto in questo delicato momento siano presi seri provvedimenti in merito da parte degli organi competenti”.