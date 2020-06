Disagi per il maltempo: si allaga casa perché in strada non ci sono tombini

Disagi per il maltempo a San Giorgio su Legnano: si allaga casa perché in strada non ci sono tombini

La segnalazione è arrivata, nuovamente, ieri, martedì 9 giugno, con un post su Facebook. Ogni volta che piove una coppia di ultra ottantenni si trovano l’acqua in casa perché nella via dove abitano, lunga all’incirca 35 metri, non c’è neanche un tombino. La denuncia è stata fatta circa 2 anni fa ma la situazione non è ancora cambiata.

La risposta del sindaco

Dopo il post pubblicato su Facebook dal figlio della coppia di anziani, il sindaco Walter Cecchin ha risposto:

“Mi scuso personalmente per la situazione di disagio creata, che il sig. Gioacchino mi aveva già segnalato in precedenza e avevo fatto presente all’ufficio manutenzioni per un intervento di Cap Holding affinché risolvesse definitivamente la situazione venutasi a creare dopo una attività di ripristino asfaltatura. Mi impegno affinché il tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile”.

