Disagi in vista per gli automobilisti rhodensi chiudono via Trento e via Lura

In via Trento a Passirana sarà aperto il cantiere per completare la pavimentazione della nuova via Lainate, in via Lura chiusura per rifare la facciata di un condominio

In via Trento il cantiere per realizzare la pavimentazione della nuova via Lainate

Chiusura straordinaria di via Trento a Passirana per completare la pavimentazione della viabilità della nuova via Lainate. La chiusura della strada avverrà da martedì 9 sino a domenica 14. «I lavori rientrano nell’ambito delle opere di compensazione per la realizzazione della quinta corsia autostradale A8 – affermano dall’ufficio viabilità del Comune – La realizzazione di questo nuovo percorso servirà a sgravare l’attuale via Lainate dal traffico pesante e da quello verso il casello autostradale di Lainate e il centro commerciale Il Centro.

Sarà realizzata anche una pista ciclabile

Sarà inoltre realizzata una pista ciclabile nel tratto di via Lainate dalla Statale del Sempione fino a Cascina Bruciata». La chiusura di via Trento sarà realizzata mediante new jersey in cemento e posizionati in modo tale da poter permettere la fruizione degli ingressi privati e l’accesso alla stazione di servizio. «Durante la chiusura si procederà al completo disfacimento della piattaforma stradale dell’attuale via Trento interferente con la nuova viabilità – concludono dall’ufficio viabilità del Comune rhodense».

Via Lura chiusa per rifare la facciata di un condominio

Mercoledì 10 marzo, per tutta la giornata, verrà, invece, chiusa via Lura per lavori sulla facciata di un condominio, situato all’angolo tra la stessa via e corso Europa.

Il trasporto pubblico per tutta la giornata di mercoledì verrà deviato così come il traffico privato. Durante la giornata di mercoledì in corso Europa, in concomitanza con via Lura, saranno posizionati cartelli informativi che avviseranno gli automobilisti della chiusura della strada e dei percorsi alternativi da fare.