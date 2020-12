Disagi in via Majorana a Parabiago: “Auspichiamo un intervento entro la mattina”.

Questa mattina, martedì 29 dicembre, la situazione in via Majorana si è presentata difficoltosa per i residenti. Dopo l’abbondante nevicata di ieri lo spazzaneve ha ammucchiato la neve all’uscita della via e la via stessa non è stata pulita.

“Ci è impossibile entrare e uscire dalla via. Ciò nonostante, anche i residenti in via Majorana pagano le tasse comunali. Ora, potevamo capire la situazione di “emergenza” di ieri; meno comprensibile è che ancora oggi non sia stata fatto nulla. Si auspica un intervento entro la mattina”.

La risposta del sindaco