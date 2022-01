Disabile bloccato in ascensore: intervengono i Vigili del Fuoco

L'intervento dei pompieri

Sul posto, oggi 26 gennaio 2022, sono intervenuti per precauzione anche i sanitari del 118.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Inveruno oggi, 26 gennaio 2022, per due persone, di cui un disabile, rimaste bloccate in ascensore a Magenta.

I Vigili del Fuoco sul luogo del blocco

L'allarme è scattato alle 11 in via Mazzini a Magenta: all'interno dell'ascensore di un condominio sono rimaste bloccate due persone, di cui una disabile. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno: i pompieri sono riusciti a liberare in poco tempo i due malcapitati.

Sul posto anche il 118

Per sicurezza è arrivata sul posto anche un'ambulanza: fortunatamente una volta liberati non c'è stato bisogno dell'intervento dei sanitari.