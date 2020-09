Dipendente Eurospin mette ko il rapinatore con lo spray urticante

Una dipendente dell’Eurospin di Corbetta ha messo in fuga il rapinatore con lo spray urticante.

Mette ko il rapinatore con lo spray urticante

I fatti sono accaduti domenica nel parcheggio dell’Eurospin. Cinque persone con volto travisato e armate di pistola hanno atteso l’uscita di tre dipendenti con l’intento di farsi riaprire per arrivare alla cassaforte. Una delle lavoratrici è riuscita a divincolarsi ed è risalita in macchina, riuscendo così a dare l’allarme. La donna è però stata raggiunta da uno dei rapinatori che è riuscito a mandare in frantumi il vetro del finestrino. A quel punto la donna lo ha messo ko spruzzandogli dello spray urticante. Il malvivente e il resto della banda sono quindi fuggiti. La donna, che ha riportato una leggera irritazione agli occhi, è stata soccorsa dall’ambulanza. Sul posto sono confluite tempestivamente quattro pattuglie dei Carabinieri per l’avvio delle indagini.

