Volontario della Croce Azzurra in shock anafilattico, soccorso dai "colleghi" di Ata

Un volontario della Croce Azzurra di Abbiategrasso ha necessitato di un trasporto in ambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia per lo shock anafilattico conseguente alla puntura di una vespa. A soccorrerlo, è stato un equipaggio di Ata Soccorso, inviato sul posto da Areu. I fatti attorno alle 13 di oggi, con il 40enne che ha accusato forti problemi dopo la puntura ed il trasporto al San Matteo in codice giallo.

La convivenza ad Abbiategrasso tra Croce Azzurra e Ata Soccorso

Croce Azzurra e Ata Soccorso hanno da poco iniziato la propria convivenza come realtà protagoniste del soccorso ad Abbiategrasso, dopo che la società vermezzese ha vinto il bando per la convenzione con Areu, portando la storica associazione abbiatense a scegliere di dare comunque seguito alla propria presenza in città, operando tuttavia "a gettone".