Dimezzato il numero dei nuovi positivi I DATI DEL 2 GENNAIO

Da una parte il dimezzamento rispetto all’1 gennaio del numero dei nuovi positivi, dall’altra la percentuale tra tamponi e contagiati sempre sulla soglia del 12% e altri 79 morti. La pandemia da coronavirus continua a colpire

I nuovi positivi calano, ma la percentuale sui tamponi resta alta

Nella giornata di sabato 2 gennaio sono stati effettuati 11.758 tamponi che portano il totale a 4.896.792, con 1.402 nuovi casi positivi (di cui 71 ‘debolmente positivi’) che porta la percentuale tra tamponi e contagiati all’11,9%. I guariti / dimessi salgono a 402.070 (+626 in un giorno), di cui 3.721 dimessi e 398.349 guariti. Aumenta il numero di ricoverati in Terapia intensiva (491, +4), mentre si riduce quella dei ricoverati non in Terapia intensiva (3.293, -59). Anche oggi tanti decessi: l’1 gennaio erano stati 80, oggi 78 con la somma totale che arriva a 25.281

I nuovi casi per provincia

Milano: 596 di cui 163 a Milano città

Bergamo: 101

Brescia: 226

Como: 28

Cremona: 46

Lecco: 69

Lodi: 16

Mantova: 55

Monza e Brianza: 131

Pavia: 49

Sondrio: 11

Varese: 72

