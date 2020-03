Dimesso il medico di Rescaldina contagiato dal Coronavirus

Dimesso il medico di Rescaldina ricoverato all’ospedale di Legnano per Coronavirus.

Dimesso il medico, il parente sta meglio

E’ tornato a casa oggi, martedì 3 marzo 2020, il primario dell’ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo residente a Rescaldina contagiato dal Covid-19. L’uomo, 61 anni, era stato ricoverato nel nosocomio della città del Carroccio dopo essere risultato positivo al tampone. Con lui, anche un parente di 62 anni, per il quale è stato accertato il contagio. Quest’ultimo si trova ancora in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero migliorate. Per quanto riguarda l’origine del contagio, i due soggetti risultano direttamente collegabili all’area del Bergamasco e alle persone transitate nel Pronto soccorso di Alzano Lombardo.

