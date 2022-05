Diciottenne in moto investito da un automobilista: trasportato in codice rosso

codice rosso

Lo scontro è avvenuto oggi, 17 maggio 2022, a Vanzago lungo la provinciale 229.

Incidente a Vanzago oggi, 17 maggio 2022, intorno alle 14.15 per un diciottenne in moto colpito da un'auto all'incrocio con via Montegrappa. Sul posto anche i Carabinieri.

L'incidente lungo la strada provinciale

Incidente sulla provinciale 229 all'intersezione con via Monte Grappa a Vanzago, nei pressi di Pogliano. L'impatto è avvenuto fra una motocicletta guidata da 18enne di Pogliano in direzione Rho e un'auto uscita da via Monte Grappa, alla cui guida c'era un uomo di 40 anni. Sul posto i Carabinieri di Nerviano e i Vigili di Pogliano più un'ambulanza uscita in codice rosso.

Allertato anche l'elisoccorso che è arrivato sul posto anche se al momento il ragazzo non sembra essere in pericolo di vita. Il giovane, trasportato all'ospedale Niguarda, ha subito un trauma cranico, trauma al volto, trauma all'arto inferiore con frattura e un trauma all'arto superiore. Il quarantenne alla guida dell'auto non ha invece avuto bisogno di medicazioni.