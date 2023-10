Un 17enne è stato investito questo pomeriggio, 9 ottobre, ad Abbiategrasso: sul posto sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso in codice giallo.

Diciassettenne investito in bicicletta: arriva l'elisoccorso

Investimento intorno alle 14.30 in via Giuseppe Ungaretti ad Abbiategrasso: coinvolto un ragazzo di 17 anni in sella alla propria bicicletta. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono giunte due ambulanze e l'elisoccorso in codice giallo.

Il ragazzo dopo le prime medicazioni prestate sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.