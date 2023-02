Diciassettenne investito: arriva l'ambulanza

Un ragazzo di 17 anni è stato investito oggi, 13 febbraio 2023, ad Abbiategrasso: sul luogo dell'incidente arrivate un'ambulanza.

Investito 17enne: arriva l'ambulanza

Un ragazzo di 17 anni è stato investito sul viale Carlo Cattaneo ad Abbiategrasso intorno alle 15.20: sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica in codice rosso. Dopo i primi accertamenti la situazione medica è risultata meno grave del previsto e il ragazzo è stato caricato in ambulanza in codice verde.

Il luogo dell'incidente