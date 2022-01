Vergogna

Libri strappati e bruciati, dura meno di una settimana la nuova casetta del libro

Di nuovo distrutta la casetta dei libri in via Cornaggia. Era successo una prima volta a dicembre. Pochi giorni fa erano stati raccolti fra i rhodensi altri settanta libri da posizionare nella casetta. Ma sono durati pochi giorni.

A Rho

Episodio vergognoso quello accaduto in via Cornaggia a Rho. Nei pressi della casa dell'acqua è stata posizionata una casetta del libro, una piccola struttura in cui ci si può liberamente prendere o lasciare un testo.

A dicembre, però, i vandali avevano colpito bruciando libri e danneggiando la casetta.

L'impegno

Solo sabato scorso, su iniziativa del gruppo Giovani della Lega di Rho, la casetta era stata sistemata e ripopolata di libri, grazie alle segnalazioni raccolte dal consigliere comunale Colombo. Oltre settanta volumi sono stati raccolti fra i rhodensi e posizionati nella casetta del libro.

Distrutta

La casetta del libro è durata però nuovamente solo pochi giorni. Nella notte fra giovedì e venerdì, i vandali sono tornati a colpire toltamente indisturbati. Al venerdì mattina la triste scoperta.