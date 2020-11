Devi andare in Comune? Devi prendere appuntamento… ma i telefoni non vanno (di nuovo)

Devi andare in Comune? Devi prendere appuntamento… ma i telefoni non vanno

E’ già la seconda volta a distanza di pochi giorni che gli Uffici Comunali non sono raggiungibili telefonicamente a causa di problemi tecnici.

A informare i cittadini è l’Amministrazione comunale tramite il sito del Comune.

“Nel rispetto delle limitazioni previste per l’attuale emergenza sanitaria, i cittadini dovranno concordare un appuntamento con gli uffici interessati prima di recarsi in Comune” ma anche oggi, lunedì 23 novembre, per farlo bisogna consultare questo link.

Per qualsiasi segnalazione, informazione e problema, invece, bisogna inoltrare una mail agli indirizzi:

urp@comune.arese.mi.it

protocollo@comune.arese.mi.it.

TORNA ALLA HOME