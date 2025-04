Destinatario di un ordine di carcerazione, lavoratore in nero: arrestato dalla PL

Continuano i controlli a tappeto da parte della Polizia Locale di Abbiategrasso impegnata su tutti i fronti e che, nei giorni scorsi, ha visto impegnati gli uomini del Comando di via Trento in un’importante operazione in materia edilizia che ha portato all’arresto di un soggetto extracomunitario destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, intento a lavorare in nero. Nello specifico, gli agenti sono intervenuti in una azienda in fase di ristrutturazione per i controlli edili di rito, identificando i presenti. Si presentava così, un uomo di nazionalità marocchina privo di documenti per l’identificazione e di un valido documento di soggiorno, intento a manovrare un martello pneumatico da demolizione.

Destinatario di un ordine di cattura per spaccio

Subito gli uomini agli ordini del comandante Maria Malini chiedevano al titolare d’impresa il contratto di lavoro del soggetto extracomunitario, scoprendo in questo modo il lavoro in nero. Non solo, dal successivo fotosegnalamento del soggetto marocchino per l’identificazione certa, domiciliato nell’hinterland milanese, e attraverso la consultazione delle banche dati istituzionali, lo stesso risultava essere destinatario di un ordine di cattura per esecuzione di una misura cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Monza per fatti risalenti al 2024. L’extracomunitario, infatti, dopo aver commesso degli illeciti legati a questioni di spaccio di droga, si era reso irreperibile. Veniva quindi trasportato dalla Polizia Locale di Abbiategrasso alla Casa Circondariale Torre del Gallo di Pavia per l’esecuzione della misura prevista. Naturalmente il datore di lavoro veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.