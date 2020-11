Derubava donne sole fuori dai supermercati: arrestato G.D.B, 39, anni. E’ stato ritenuto responsabile di reiterati furti e rapine commessi ai danni di donne nei parcheggi di vari supermercati della nel periodo settembre- ottobre 2020, tra cui il Globo di Abbiategrasso.

La Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Vigevano ha proceduto in base alla misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pavia, su proposta Procura della

Repubblica, ai danni dell’uomo, italiano, con precedenti di polizia, responsabile di almeno 15 furti con destrezza e una rapina.

Si muoveva con una Punto

Il soggetto si muoveva con una Fiat Punto di colore nero, scegliendo di volta in volta un supermercato dove parcheggiava la sua auto come fosse un cliente; a quel punto aspettava che uscisse dall’esercizio commerciale una donna, normalmente sola, che salisse in macchina e appoggiasse la borsa sul sedile del passeggero: a quel punto entrava in azione e fulmineo apriva lo sportello asportando la borsa e il suo contenuto per poi dileguarsi in macchina. In un caso tale furto con destrezza si è trasformata in rapina per reazione della vittima, che ha subito lievi lesioni.

Colpì al Globo di Abbiategrasso

I fatti sono avvenuti a settembre e nella prima metà di ottobre nei parcheggi dei supermercati Carrefour e MD di Garlasco, Carrefour, LIDL e Esselunga di Vigevano, Bennet di Parona e di Mortara, MD di Gropello C., IN’S di Dorno, Famila e Bennet di San Martino Siccomario e Centro Commerciale Globo di Abbiategrasso. Oltre a procurare un danno economico alle vittime per un totale di circa 3000 euro e alla perdita dei documenti ed effetti personali, per due mesi il criminale ha creato allarme sociale e danni morali non facilmente quantificabili. Gli inquirenti sono riusciti infine ad attribuirgli tutti quei fatti anche grazie al fatto che “firmasse” i suoi colpi utilizzando sempre la stessa auto, una Fiat Punto di colore nero. Ora è n carcere.

