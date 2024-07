Denuncia tardiva: Confalonieri prosciolto

Denuncia tardiva: per questo motivo nella mattinata di ieri, martedì, l'ex agente immobiliare rhodense Omar Confalonieri, già condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato una coppia di clienti e violentato la donna, è stato prosciolto in appello nel processo per altri cinque casi di presunte violenze sessuali.

L'uomo insieme alla moglie era accusato di violenza sessuale

L'uomo, insieme alla moglie, era accusato di violenza sessuale aggravata per due episodi che risalirebbero al 2012 e al 2015, per i quali la coppia era già stata condannata in primo grado (a 6 anni lui, a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni lei). La Procura generale aveva sottolineato, nella requisitoria, che la denuncia da parte delle vittime era arrivata troppo tardi. Per l'episodio del 2015, la coppia era accusata di avere somministrato sostanze narcotiche a una donna che, all'epoca dei fatti, aveva 39 anni, costringendola a subire atti sessuali in uno stato di «incapacità», spogliandola e facendole indossare una gonna, per poi palpeggiarla in parti intime con un lubrificante.

La sentenza ha revocato anche il pagamento di 20mila euro di provvisionale nei confronti di una delle presunte vittime

La sentenza, che ribalta la decisione del primo grado in cui l'agente immobiliare era stato condannato a 6 anni di carcere, ha di conseguenza revocato anche il pagamento di 20mila euro di provvisionale nei confronti di una delle presunte vittime e il risarcimento da stabilirsi in sede civile.